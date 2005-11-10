Ufficiale Chmielinski è una nuova calciatrice del Parma. L'ex Napoli e Sassuolo firma fino al 2028

"Parma Calcio 1913 comunica di aver tesserato la calciatrice Gina Chmielinski, che entra a far parte della rosa gialloblu dopo la conclusione della sua esperienza in Germania con l’RB Lipsia. La calciatrice si lega al Club sino al 2028". Questo il comunicato con cui il Parma annuncia il nuovo acquisto per la Squadra Femminile.

Di seguito la nota integrale: "Centrocampista offensiva, classe 2000, Chmielinski debutta giovanissima in Frauen-Bundesliga con il Turbine Potsdam, club con cui disputa sei stagioni. Nel 2022 vive la prima esperienza all'estero, trasferendosi in Svezia tra Rosengård e Malmö. Un anno dopo approda in Italia: dopo una stagione al Napoli, passa al Sassuolo, dove realizza 10 gol e 4 assist, conquistando il premio di miglior centrocampista della Serie A. Nell'estate del 2025 torna in Germania, firmando con l'RB Lipsia".

Queste le prime parole di Chmielinski da giocatrice del Parma Calcio: “Sono molto felice di tornare a casa e di entrare a far parte del Parma. Fin dal primo momento ho sentito che questo era il Club giusto per me e non vedo l’ora di crescere insieme alla squadra e alla società”.