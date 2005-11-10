Ufficiale Juventus Women, la norvegese Harviken saluta e va a titolo definitivo Aston Villa

Si separano le strade della Juventus e di Mathilde Harviken. La norvegese - riportano i canali del club bianconero - saluta ufficialmente Torino per iniziare una nuova avventura professionale in Inghilterra, nella Women’s Super League, trasferendosi a titolo definitivo all'Aston Villa.

La nota della Juventus: "Arrivata in bianconero nel gennaio 2025, la classe 2001 ha dato sin da subito un apporto importante alla retroguardia juventina: Harviken chiude la sua esperienza italiana con 50 presenze complessive e 2 reti; nel suo percorso bianconero ha collezionato anche uno Scudetto, una Coppa Italia, una Supercoppa Italiana e la Serie A Women’s Cup. Grazie di tutto e in bocca al lupo per il tuo futuro, Mathilde!".