Ufficiale
Lazio, ecco Bruno Galassi dal Real Madrid: acquisto a titolo definitivo. Il comunicato
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Adesso è ufficiale: Bruno Galassi è un nuovo giocatore della Lazio. il club biancoceleste ha prelevato il difensore dal Real Madrid a titolo definitivo, con i Blancos che si sono riservati una percentuale sulla futura rivendita.
Il comunicato della Lazio
"La S.S. Lazio comunica di aver acquisito definitivamente, con una percentuale sulla futura rivendita, i diritti del contratto sportivo del calciatore Bruno Galassi, proveniente dal Real Madrid Club de Fútbol".
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