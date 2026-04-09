Virtus Verona, Fresco: "Con la Pergolettese è decisiva, è a tutti gli effetti una finale"

Gigi Fresco, presidente e tecnico della Virtus Verona, ha parlato così della sfida contro la Pergolettese: "La partita di sabato è decisiva, la consideriamo a tutti gli effetti una finale: è un appuntamento cruciale e determinante, e dobbiamo farci trovare pronti. Per noi conta solo vincere. È una grande opportunità per ridurre lo svantaggio in termini di punti nei confronti della Pergo, anche alla luce del calendario nelle ultime due giornate: per questo dovremo essere bravi a sfruttare al meglio l'ocasione attraverso le nostre qualità. Per noi è l'ultima chance, da dentro o fuori.

Nella preparazione di questa sfida sarà fondamentale mantenere la giusta serenità, senza lasciarci condizionare dall'inportanza del risultato. In campo serviranno forza, lucidità e grande volonta".