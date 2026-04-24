Virtus Verona, domani l'ultima in C. Fresco: "Importante per un'eventuale riammissione"

Lo scorso weekend per la Virtus Verona è arrivata la certezza matematica della retrocessione in Serie D dopo otto anni. Per la compagine veneta, però, domani è comunque in programma l'ultimo match della stagione in casa del Lumezzane.

Una sfida che il tecnico della Virtus, Luigi Fresco ha presentato così nella consueta conferenza stampa della vigilia:

“È una partita comunque importante, perché vale sia per la posizione finale in classifica sia per un’eventuale graduatoria per la riammissione. Più punti fai, più in teoria hai possibilità. Il Lumezzane è una squadra che gioca bene: all’andata è stata una bella partita in cui abbiamo fatto bene. Loro cercheranno di classificarsi ai playoff nella miglior posizione possibile, quindi sarà una gara difficile. Questa formula tiene tutto in tensione fino alla fine.”