Ufficiale Vis Pesaro, arriva in prestito annuale dal Pisa l'attaccante Tommaso Ferrari

La Vis Pesaro 1898 comunica di aver raggiunto un accordo con Pisa Sporting Club 1909 per l’acquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Tommaso Ferrari.

Accelerazione, dribbling e struttura fisica: Ferrari, classe 2006, è un attaccante abile nel muoversi tra le linee e capace di sfruttare al meglio sia il piede destro che il sinistro, mostrando un buon controllo palla e agilità nei movimenti.

Tommaso proviene dal settore giovanile del Pisa, casa sua da 8 anni, dove è maturato fino ad acquisire sempre più consapevolezza nei suoi mezzi. Già in Under 16 si mette in mostra per talento e costanza, arrivando nel solo girone d’andata a segnare 12 gol in 9 partite. Successivamente compie un altro step fondamentale in Under 17, e poi si conferma con la Primavera nerazzura segnando 21 reti in 67 match. Ben presto arriva il debutto in prima squadra: dopo diverse panchine, esordisce in Serie B alla 38ª giornata contro il Südtirol. Ora lo aspetta una stagione ricca di nuove opportunità con la maglia biancorossa.