Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Abbate riparte da una prima squadra dopo le giovanili del SudTirol: è il tecnico del Brusaporto

Abbate riparte da una prima squadra dopo le giovanili del SudTirol: è il tecnico del Brusaporto TUTTOmercatoWEB
Claudia Marrone
autore
Claudia Marrone
ieri alle 23:48Serie D

Chiusa l'esperienza con la Primavera del SudTirol, Matteo Abbate riparte da una prima squadra: è stato infatti nominato tecnico del Brusaporto, formazione che sarà ai nastri di partenza del prossimo campionato di Serie D.
Di seguito, la nota del club:

"A.S.D. Calcio Brusaporto è lieta di annunciare Matteo Abbate come nuovo allenatore della Prima Squadra per la stagione 2026/2027.
Un percorso costruito tra calcio professionistico, esperienza, competenza e passione, pronto ora a mettersi al servizio dei nostri colori.
Benvenuto Mister e buon lavoro!".

Ricordiamo che per il tecnico ci sono state esperienze da primo allenatore anche in Serie C, con Piacenza e Pergolettese.

Articoli correlati
Legnago, sempre più vicino Corrent per la panchina. Ma se salta è pronto Abbate Legnago, sempre più vicino Corrent per la panchina. Ma se salta è pronto Abbate
Dopo l'esonero di Abbate, alla guida della Pergolettese torna Mussa Dopo l'esonero di Abbate, alla guida della Pergolettese torna Mussa
Pergolettese, c'è l'accordo di massima con Mussa. Intesa fino a giugno con opzione... Pergolettese, c'è l'accordo di massima con Mussa. Intesa fino a giugno con opzione
Altre notizie Serie D
Abbate riparte da una prima squadra dopo le giovanili del SudTirol: è il tecnico... UfficialeAbbate riparte da una prima squadra dopo le giovanili del SudTirol: è il tecnico del Brusaporto
Il Pontedera nomina il Ds, ma la piazza dice che la pazienza è finita: botta e risposta... Il Pontedera nomina il Ds, ma la piazza dice che la pazienza è finita: botta e risposta tra le parti
Pellissier rimane al ChievoVerona: sarà club Manager e Presidente Onorario del club... UfficialePellissier rimane al ChievoVerona: sarà club Manager e Presidente Onorario del club
A Pontedera si inizia a programmare? Intanto è stato nominato il Ds: sarà Quinteri... UfficialeA Pontedera si inizia a programmare? Intanto è stato nominato il Ds: sarà Quinteri
Per la poltrona di Ds del Foggia spunta anche Degli Esposti: non sarà facile strapparlo... TMWPer la poltrona di Ds del Foggia spunta anche Degli Esposti: non sarà facile strapparlo alla Casertana
Athletic Palermo, il dopo Ferraro può essere Ferazzoli TMWAthletic Palermo, il dopo Ferraro può essere Ferazzoli
Antonini all'attacco dell'amministrazione comunale. E il Trapani giocherà forse a... Antonini all'attacco dell'amministrazione comunale. E il Trapani giocherà forse a Marsala
Lotito-Reggina, trattativa ai dettagli: incontro decisivo nelle prossime ore Lotito-Reggina, trattativa ai dettagli: incontro decisivo nelle prossime ore
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Inter, dopo Palestra l'obiettivo è Curtis Jones. Roma ora il sacrificio di un big (Soulé?) poi assalto a Dodo e Greenwood. Atalanta in pressing su Gaetano ma occhio anche a Jashari
Primo piano
Immagine top news n.0 Inter, Palestra sempre più vicino: ecco cosa manca. De Vrij pronto a salutare dopo 8 anni
Immagine top news n.1 Milan, c'è il primo acquisto ma sul ds resta ancora incertezza. L'ultimo nome porta a Teti
Immagine top news n.2 "È arrivato il fischio finale". L'Italia perde Igor Protti, lo Zar eroe di due città
Immagine top news n.3 Clamoroso Ronaldinho: torna in campo a 46 anni e in Serie C. Il Ravenna piazza il colpo
Immagine top news n.4 Si ricompone il tandem Italiano-Vlahovic? Il Besiktas prepara una maxi offerta per convincerlo
Immagine top news n.5 Como, ai dettagli la trattativa per Kaiki Bruno del Cruzeiro: operazione da 15 milioni di euro
Immagine top news n.6 De Vrij verso il Panathinaikos: ha chiesto due giorni per rispondere all'offerta dei greci
Immagine top news n.7 Clamoroso Dybala: la Juventus ha contattato l'agente, la sua priorità resta ancora la Roma
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Parte il nuovo corso Atalanta. In arrivo 3 centrocampisti: occhi su Gaetano e Jashari Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il "modello Protti": ai giovani di oggi il ricordo del bomber di tutti. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 La situazione del Milan non inquieta solo i tifosi rossoneri. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.3 Messi è infinito, Ronaldo... no. Quanta differenza tra un leader e un boss
Immagine news podcast n.4 De Vrij pensa all'addio all'Inter. Palestra, resta la distanza: il punto di Gianluca Di Marzio
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Aquilani, Abate e Tedesco: chi può fare meglio il prossimo anno?
Immagine news Serie A n.2 Addio a Igor Protti. Il saluto di Tovalieri, Fuser, Gautieri e Mazzarri
Immagine news Altre Notizie n.3 Lazio, Gattuso potrebbe già mollare? Il commento degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 19 giugno
Immagine news Serie A n.2 Interesse dalla Spagna per Da Cunha: è nel mirino dell'Atletico, ma il Como lo blinda
Immagine news Serie A n.3 Modena, su Tonoli si muove anche il Genoa: sfida a Palermo e Torino per il difensore
Immagine news Serie A n.4 Frosinone, sirene tedesche per Ghedjemis: l'algerino piace al Borussia Dortmund
Immagine news Serie A n.5 Inter, dalla Spagna: il Real Madrid riflette su Bastoni e il giocatore sarebbe tentato
Immagine news Serie A n.6 L'ex capitano della Costa d'Avorio Gradel: "Arriveremo lontano, ci sono giovani forti come Bonny"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Il Padova può allargare la compagine dirigenziale: nel mirino Antonello dell'Olympique Marsiglia
Immagine news Serie B n.2 L'Hellas Verona alla ricerca del sostituto di Montipò. Nel mirino c'è Leali del Genoa
Immagine news Serie B n.3 Cesena, alt! Non c'è la firma di Pagliuca. Di Taranto: "Valutiamo scrupolosamente ogni profilo"
Immagine news Serie B n.4 SudTirol, Lovisa su Castori: "Mi sento di scegliere un tecnico più simile alla mia idea di calcio"
Immagine news Serie B n.5 Baroni carico per il suo ritorno all'Hellas: "Ho voglia e determinazione per affrontare questa sfida"
Immagine news Serie B n.6 Lovisa: "Ringiovaniremo forse la rosa. Kofler? Il nostro SudTirol non ha bisogno di svendere"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Ronaldinho approda al Ravenna. Farà anche parte degli azionisti del club giallorosso
Immagine news Serie C n.2 Cosmi confermato alla Salernitana: "La firma è stata simile a un parto. Ora sono felice"
Immagine news Serie C n.3 Il Catanzaro ha sciolto tutte le riserve. Turati ha firmato un contratto biennale con il club
Immagine news Serie C n.4 Anche Melissano verso l'addio: tratta con lo Spezia la risoluzione del suo contratto
Immagine news Serie C n.5 Si chiude l'avventura di Lapadula allo Spezia: risolto consensualmente il contratto dell'attaccante
Immagine news Serie C n.6 Guidonia Montecelio, ecco il primo acquisto: arriva il figlio d'arte Tonetto. Accordo pluriennale
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Germania-Costa d'Avorio, tedeschi a caccia della qualificazione
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Brasile-Haiti
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Inghilterra-Croazia, esordio già decisivo per il girone?
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Il Milan blinda Estevez Ogalla: il portiere classe 2002 ha rinnovato fino al 2029
Immagine news Calcio femminile n.2 L'Italia può guardare con fiducia al Mondiale brasiliano: l'urna di Nyon è stata benevola
Immagine news Calcio femminile n.3 La Bielorussia sulla strada dell'Italia. Grigorov e Linnik: "Non sarà facile, ma lotteremo"
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia, Soncin dopo i sorteggi: "Mondiale è un grande sogno. Lo vogliamo con tutte noi stesse"
Immagine news Calcio femminile n.5 Milan, prosegue l'avventura dell'olandese Bakker in panchina: ha firmato il rinnovo
Immagine news Calcio femminile n.6 Sorteggi 1° e 2° turno di qualificazione di Women's Champions League: tra le italiane, la Juve
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Carlo Ancelotti, da Reggiolo al tetto del mondo: la storia di Mister Semplicità Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Conferme, santoni, illuminati e scommesse: le panchine della Serie A sono variopinte
Accadde Oggi
Immagine news Accadde Oggi... n.3 20 giugno 1995, l'Inter vende un olandese da tre gol in una stagione. È Dennis Bergkamp
Immagine news Fantacalcio n.3 Fantacalcio, l'analisi del gruppo J del Mondiale 2026
Newsticker
19/06 Due milioni di visitatori in 14 giorni nei Fifa Fan Festival
19/06 Morto Igor Protti, capocannoniere di A, B e C1 con Bari e Livorno
18/06 Fair play finanziario: Inter e Milan fuori dal settlement, Roma ancora sotto esame
18/06 Inghilterra in grande spolvero (4 a 2 alla Croazia). Stecca il Portogallo di CR7 (1 a 1 con il Congo)
17/06 “No” al calcio-spezzatino e prezzi calmierati: la petizione dei tifosi arriva in Senato