Ufficiale Abbate riparte da una prima squadra dopo le giovanili del SudTirol: è il tecnico del Brusaporto

Chiusa l'esperienza con la Primavera del SudTirol, Matteo Abbate riparte da una prima squadra: è stato infatti nominato tecnico del Brusaporto, formazione che sarà ai nastri di partenza del prossimo campionato di Serie D.

Di seguito, la nota del club:

"A.S.D. Calcio Brusaporto è lieta di annunciare Matteo Abbate come nuovo allenatore della Prima Squadra per la stagione 2026/2027.

Un percorso costruito tra calcio professionistico, esperienza, competenza e passione, pronto ora a mettersi al servizio dei nostri colori.

Benvenuto Mister e buon lavoro!".

Ricordiamo che per il tecnico ci sono state esperienze da primo allenatore anche in Serie C, con Piacenza e Pergolettese.