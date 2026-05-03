Desenzano e Savoia centrano la Serie C: il quadro delle nove neopromosse dalla Serie D

Con la giornata odierna, si è chiuso il campionato di Serie D, o meglio, la sua regular season che anticipa playoff e playout, ed è stato quindi completato il quadro delle promozioni in Serie C. Solo due raggruppamenti si sono decisi in questi ultimi 90', e hanno premiato il Desenzano e il Savoia del principe Emanuele Filiberto. Le due compagini hanno chiuso, rispettivamente, le pratiche nel Girone D - quello in cui la Pistoiese ha provato fino all'ultimo a tenere testa ai lombardi - e nell'I, dove era inserita la Reggina, costretta anche stavolta a leccarsi le ferite.

Di seguito, il quadro completo del tutto: