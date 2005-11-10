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Barletta, nome nuovo in difesa: dall'Arzignano ecco l'ingaggio del classe '97 Rossoni
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Per affrontare al meglio la prossima stagione di Serie C, il Barletta sta cercando utili rinforzi in ogni zona del campo. Per quanto riguarda la retroguardia, in questo ore è stata portata termine un'operazione in entrata. Il nome in questione è quello di Stefano Rossoni, preso dall'Arzignano.
Di seguito il comunicato del club pugliese: "La SS Barletta 1922 comunica di aver raggiunto l'accordo per l'ingaggio di Stefano Rossoni. Il difensore classe 1997, proveniente dall'Arzignano, ha firmato fino al 2027 con opzione per l'anno successivo. Il calciatore è già a disposizione di mister Massimo Paci nel ritiro di Cascia".
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