Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

L'ex Giugliano e Crotone Amodio è il nuovo Ds della Sarnese. Schiattarella in panchina

L'ex Giugliano e Crotone Amodio è il nuovo Ds della Sarnese. Schiattarella in panchina TUTTOmercatoWEB
Claudia Marrone
autore
Claudia Marrone
Oggi alle 20:32Serie D

Dopo il playout vinto contro il Pompei, la Sarnese ha deciso di ripartire con maggiore ambizione in vista del prossimo campionato di Serie D: la direzione sportiva del club, infatti, è stata affidata all'ex Giugliano e Crotone Antonio Amodio, mentre per la panchina si è optato per Pasquale Schiattarella.

Questa, la nota relativa al Direttore Sportivo: "La Sarnese 1926 del presidente Aniello Pappacena comunica di aver affidato l'incarico di direttore sportivo al Sig. Antonio Amodio per la stagione sportiva 2026/2027.
Il neo direttore ha iniziato la carriera nell'area scouting della SPAL, occupandosi del Centro-Sud Italia, per poi diventare direttore sportivo del Sorrento Calcio e successivamente della Polisportiva Santa Maria. Negli anni successivi è stato direttore sportivo del Giugliano Calcio 1928, contribuendo alla crescita del club tra Serie D e Serie C, e nel giugno 2024 è stato nominato direttore sportivo del FC Crotone in Lega Pro. Nel gennaio scorso è diventato direttore sportivo della Nocerina per poi rassegnare nei giorni scorsi le dimissioni dall'incarico.
Benvenuto e buon lavoro Direttore!".

Comunicato invece relativo al tecnico: "La Sarnese 1926 del presidente Aniello Pappacena comunica di aver affidato l'incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra dal 1° luglio 2026 al sig. Pasquale Schiattarella per la stagione sportiva 2026/2027.
Il neo mister, noto per il suo passato da calciatore tra i professionisti, tra gli altri, con Spal, Benevento e Parma, lo scorso anno ha ricoperto il ruolo di allenatore della squadra Primavera del Potenza Calcio.
La Società accoglie con soddisfazione il nuovo allenatore, nella convinzione che la sua professionalità e determinazione possano contribuire al raggiungimento degli obiettivi sportivi del Club.
Benvenuto e buon lavoro Mister!".

Articoli correlati
Potenza, Schiattarella risolve da calciatore e diventa vice-allenatore della Primavera... Potenza, Schiattarella risolve da calciatore e diventa vice-allenatore della Primavera
Serie C, il Giudice Sportivo: 2 turni per Di Livio e Schiattarella. In 23 fermati... Serie C, il Giudice Sportivo: 2 turni per Di Livio e Schiattarella. In 23 fermati per un turno
Schiattarella ex in Potenza-Benevento: "Giovedì rivali, poi tornerò tifoso della... Schiattarella ex in Potenza-Benevento: "Giovedì rivali, poi tornerò tifoso della Strega"
Altre notizie Serie D
L'ex Giugliano e Crotone Amodio è il nuovo Ds della Sarnese. Schiattarella in panchina... UfficialeL'ex Giugliano e Crotone Amodio è il nuovo Ds della Sarnese. Schiattarella in panchina
Reggina-Lotito, ci siamo: accordo definito, closing atteso ad ore. I nomi del nuovo... Reggina-Lotito, ci siamo: accordo definito, closing atteso ad ore. I nomi del nuovo staff
Triestina, Delli Carri torna come DS: stasera l'arrivo, primo nodo il tecnico Triestina, Delli Carri torna come DS: stasera l'arrivo, primo nodo il tecnico
Bandecchi annuncia: "Questa settimana nascerà la nuova Ternana 1925" Bandecchi annuncia: "Questa settimana nascerà la nuova Ternana 1925"
Antonini non molla: depositando istanza formale di ammissione del Trapani in Serie... Antonini non molla: depositando istanza formale di ammissione del Trapani in Serie C. La nota
Piacenza, Calistri il nuovo Direttore Sportivo. In panchina confermato invece Franzini... UfficialePiacenza, Calistri il nuovo Direttore Sportivo. In panchina confermato invece Franzini
Varesina, affidata la direzione sportiva a Scandola: è un ritorno UfficialeVaresina, affidata la direzione sportiva a Scandola: è un ritorno
Giovani D Valore, le graduatorie definitive del girone di ritorno del torneo di Serie... Giovani D Valore, le graduatorie definitive del girone di ritorno del torneo di Serie D
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris A Giovanni Malagò fiducia sul nome e sul curriculum. Il mondo del calcio ha scelto il suo uomo della provvidenza e spera nel miracolo (non nelle riforme)
Primo piano
Immagine top news n.0 Milan, dietrofront Leao: "Amorim ottimo allenatore, deciderò cosa fare solo dopo il Mondiale"
Immagine top news n.1 Chelsea-Palestra, sorpasso decisivo sull'Inter: il giocatore ha accettato l'offerta dei Blues
Immagine top news n.2 Ronaldo super, manita Portogallo all'Uzbekistan di Cannavaro: in gol nel finale anche Leao
Immagine top news n.3 Smolcic dopo Butez. Como, la stagione dei rinnovi proseguirà con Da Cunha
Immagine top news n.4 Lazio, Gattuso è ufficiale. Ora c'è solo da sbloccare il calciomercato
Immagine top news n.5 Prima il dt, poi il ct: l’agenda Nazionale di Malagò. E la scelta può arrivare a luglio
Immagine top news n.6 Ecco finalmente il comunicato: la Lazio ha il suo nuovo allenatore, Gennaro Gattuso
Immagine top news n.7 Malagò: "I Moratti e Berlusconi potevano rinunciare a ingaggi e fare mutui per gli stadi"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Intrigo Internazionale: Nico Paz, alla fine, può davvero rimanere in Serie A? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Maresca (e Lisci) dopo De Zerbi, Farioli e Montella: il made in Italy in panchina funziona
Immagine news podcast n.2 La settimana di Palestra e Allegri, il Milan parte in ritardo: retroscena Saibari. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.3 Malagò vincitore annunciato, torna Mancini? Tutto quello che c'è da sapere sulle elezioni FIGC
Immagine news podcast n.4 Paratici e la Fiorentina che verrà. Rivoluzione ma anche conferme: il punto sul mercato
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Giovanni Malagò e la prima mossa da fare in FIGC secondo gli opinionisti
Immagine news Serie A n.2 Juve, Rampulla: "Per tornare a lottare ad alti livelli devi azzeccare 2-3 acquisti"
Immagine news Serie A n.3 Braglia: "Malagò, si parta da uno staff all'altezza. E spero ci sia Maldini dt"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Palestra verso il Chelsea, Montolivo: "L'Inter ha aspettato troppo, doveva essere più veloce"
Immagine news Serie A n.2 Leao: "Deciderò cosa fare dopo il Mondiale". Palestra-Chelsea, si fa: le top news delle 22
Immagine news Serie A n.3 FIGC, Malagò parte dal direttore tecnico: poi la scelta del ct
Immagine news Serie A n.4 Milan, dietrofront Leao: "Amorim ottimo allenatore, deciderò cosa fare solo dopo il Mondiale"
Immagine news Serie A n.5 Chelsea-Palestra, sorpasso decisivo sull'Inter: il giocatore ha accettato l'offerta dei Blues
Immagine news Serie A n.6 Parma, capitolo allenatori chiuso. Ora i rinnovi, con i casi spinosi che frenano il mercato
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Diamanti sempre più vicino al Cesena: si va verso la firma di un annuale con opzione
Immagine news Serie B n.2 Hernani sempre più vicino al Palermo: la chiusura della trattativa col Monza sembra imminente
Immagine news Serie B n.3 Empoli in fase di stallo. Ma ora serve la scossa: la prossima stagione è alle porte
Immagine news Serie B n.4 L'Empoli a lavoro per l'eventuale post Stefanelli. Il nome in pole è quello di Fracchiolla
Immagine news Serie B n.5 Corradi alla Samp, Flachi: "Giravano nomi più importanti. Questa è un'altra scommessa"
Immagine news Serie B n.6 Il SudTirol ha scelto Possanzini. Per il tecnico firma su un contratto biennale
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Casertana ancora in alto mare per la panchina? Adesso spunta il nome di Espinal
Immagine news Serie C n.2 La Salernitana irrompe su Mastrovito del Martina: si valuta un contratto triennale
Immagine news Serie C n.3 Sorrento, svolta per lo Stadio Italia: firmato il via dei lavori di ammodernamento
Immagine news Serie C n.4 Cipriani: "Ronaldinho era il mio idolo, portarlo al Ravenna è un momento straordinario nel club"
Immagine news Serie C n.5 Torres, Greco dopo il rinnovo: "Prima firma nel '21, ormai mi sento parte di questa terra"
Immagine news Serie C n.6 Union Brescia, avanti con capitan Balestrero: sarà esercitata l'opzione per il rinnovo
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostici Mondiali
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Inghilterra-Ghana, inglesi favoriti: Tuchel punta alla qualificazione
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Germania-Costa d'Avorio, tedeschi a caccia della qualificazione
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Gautieri pronto a ripartire con il gruppo Rizzetta: potrebbe esserci la panchina della Res Roma
Immagine news Calcio femminile n.2 Inter alla ricerca dal dopo Piovani in panchina: spunta il profilo di Sassarini del Napoli Women
Immagine news Calcio femminile n.3 Malagò sul calcio femminile: "Serve allargare la base. E investire in società e impianti"
Immagine news Calcio femminile n.4 Inter Women, si separano le strade con il tecnico Gianpiero Piovani
Immagine news Calcio femminile n.5 Inghilterra o USA? Londra, New York o Boston? Putellas a giorni svelerà la sua scelta
Immagine news Calcio femminile n.6 Lazio Women, Goldoni: "Non so cosa farò in futuro. Stravedo per Giada Greggi"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Carlo Ancelotti, da Reggiolo al tetto del mondo: la storia di Mister Semplicità Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Conferme, santoni, illuminati e scommesse: le panchine della Serie A sono variopinte
Accadde Oggi
Immagine news Accadde Oggi... n.3 23 giugno 1982, Graziani lancia l'Italia. Uno a uno contro il Camerun nel girone
Immagine news Fantacalcio n.3 Fantacalcio, il Sassuolo del nuovo tecnico Alberto Aquilani
Newsticker
16:49 Verso Euro2032, stadi da candidare entro fine luglio
06:24 Il calcio italiano deve diventare un’industria culturale
22/06 Giovanni Malagò eletto presidente della Figc con il 68,58% dei voti
21/06 Spagna‑Arabia Saudita, monologo della Roja: Yamal illumina Atlanta
21/06 Il calcio italiano al voto per eleggere il nuovo presidente della Figc