Ufficiale L'ex Giugliano e Crotone Amodio è il nuovo Ds della Sarnese. Schiattarella in panchina

Dopo il playout vinto contro il Pompei, la Sarnese ha deciso di ripartire con maggiore ambizione in vista del prossimo campionato di Serie D: la direzione sportiva del club, infatti, è stata affidata all'ex Giugliano e Crotone Antonio Amodio, mentre per la panchina si è optato per Pasquale Schiattarella.

Questa, la nota relativa al Direttore Sportivo: "La Sarnese 1926 del presidente Aniello Pappacena comunica di aver affidato l'incarico di direttore sportivo al Sig. Antonio Amodio per la stagione sportiva 2026/2027.

Il neo direttore ha iniziato la carriera nell'area scouting della SPAL, occupandosi del Centro-Sud Italia, per poi diventare direttore sportivo del Sorrento Calcio e successivamente della Polisportiva Santa Maria. Negli anni successivi è stato direttore sportivo del Giugliano Calcio 1928, contribuendo alla crescita del club tra Serie D e Serie C, e nel giugno 2024 è stato nominato direttore sportivo del FC Crotone in Lega Pro. Nel gennaio scorso è diventato direttore sportivo della Nocerina per poi rassegnare nei giorni scorsi le dimissioni dall'incarico.

Benvenuto e buon lavoro Direttore!".

Comunicato invece relativo al tecnico: "La Sarnese 1926 del presidente Aniello Pappacena comunica di aver affidato l'incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra dal 1° luglio 2026 al sig. Pasquale Schiattarella per la stagione sportiva 2026/2027.

Il neo mister, noto per il suo passato da calciatore tra i professionisti, tra gli altri, con Spal, Benevento e Parma, lo scorso anno ha ricoperto il ruolo di allenatore della squadra Primavera del Potenza Calcio.

La Società accoglie con soddisfazione il nuovo allenatore, nella convinzione che la sua professionalità e determinazione possano contribuire al raggiungimento degli obiettivi sportivi del Club.

Benvenuto e buon lavoro Mister!".