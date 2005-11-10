Ufficiale Piacenza, Calistri il nuovo Direttore Sportivo. In panchina confermato invece Franzini

Con l'avvento della nuova struttura societaria data dall'ingresso del nuovo socio, e con la promozione in Serie C, nel mirino, inizia a prendere forma il nuovo Piacenza, che in panchina ha confermato Arnaldo Franzini, mentre per la direzione sportiva della prima squadra è stato scelto Leonardo Calistri, che ha sottoscritto un accordo biennale con la società, a differenza dell'allenatore che ha optato per un annuale con opzione.

Di seguito, la nota del club.

"Il Piacenza Calcio comunica di avere affidato la direzione sportiva della Prima Squadra a Leonardo Calistri che ha sottoscritto un contratto biennale con il club fino al 30 giugno 2028.

Contestualmente, il club informa che l’allenatore della Prima Squadra Arnaldo Franzini ha firmato un nuovo contratto che lo legherà ai colori biancorossi fino al 30 giugno 2027 con opzione per la stagione successiva.

A entrambi vanno gli auguri di buon lavoro da parte della Società".