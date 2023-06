ufficiale Prato, dopo il 30 giugno non verrà rinnovato l'accordo del Ds Calistri

È con una nota ufficiale che il "Prato comunica che al direttore sportivo Leonardo Calistri non verrà rinnovato l’accordo in scadenza al 30 giugno 2023 e di conseguenza conclude il suo incarico nel Club.

Ringraziamo il Direttore per il suo contributo al progetto di crescita del Prato in questi anni e gli auguriamo per il futuro le migliori fortune personali e professionali".