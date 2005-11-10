Ufficiale
Prato, rinnovo annuale per il direttore sportivo Gianluca Berti
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AC Prato comunica il rinnovo del direttore sportivo Gianluca Berti, che prolunga il proprio accordo con la società fino al 30 giugno 2027.
Nel corso del suo mandato Berti ha contribuito in maniera decisiva allo sviluppo dell'Area Tecnica, guidando i processi di costruzione della rosa e di scouting e favorendo una crescita sostenibile del progetto.
Il rinnovo si inserisce in una strategia di continuità e pianificazione a medio e lungo termine, con obiettivi chiari per la stagione 2026/2027.
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