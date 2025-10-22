TMW Il Prato non rispetta le attese iniziali. Sotto osservazione la posizione del Ds Berti

Un momento di lieve stallo per il Prato, nel Girone E di Serie D, con la squadra che non sta al momento rispettando le ambiziose volontà di inizio campionato della proprietà: dopo otto giornate, la formazione toscana è infatti all'ottavo posto della graduatoria con 12 punti all'attivo, che per adesso non valgono nemmeno una posizione playoff. E, stando a quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, a farne le spese potrebbe essere il Direttore Sportivo Gianluca Berti, la cui posizione è tenuta sotto osservazione.

La sconfitta dello scorso weekend sul campo del Terranuova Traiana ha rappresentato non solo la quarta sconfitta stagionale, ma anche la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso di chi ambiva da subito a posizioni di vertice. Che non sono certamente escluse, è vero, ma in un girone dove anche Siena e Grosseto - per citarne due - hanno ambizioni, non sono facili da raggiungere.

A completezza di informazione, guardiamo però nel dettaglio la classifica:

Siena 19, Grosseto 19, Foligno 16, Seravezza Pozzi 16, San Donato Tavarnelle 15, Ghiviborgo 14, Tau Altopascio 14, Prato 12, Terranuova Traiana 10, Orvietana 9, Aquila Montevarchi 9, Sporting Trestina 8, Scandicci 8, Follonica Gavorrano 8, Camaiore 8, Vivi Altotevere Sansepolcro 7, Cannara 6, Poggibonsi 2