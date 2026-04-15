TMW Radio Prato, Berti è chiaro: "L'anno prossimo vorremmo fare il Grosseto della situazione"

Nel corso della diretta pomeridiana di A Tutta C, il format di TMW Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, è intervenuto il Direttore Sportivo del Prato Gianluca Berti, che dopo un lungo excursus sulla terza serie italiana, ha poi fatto il punto sulla compagine toscana, che milita nel Girone E di Serie D, già vinto dal Grosseto:

"E a questo punto direttore prima di salutarle pongo l'ultima domanda proprio sul Prato. Quando ci si ritrova in un girone con una squadra allenata da Paolo Indiani si sa già che il primo posto è sostanzialmente andato - ha detto il dirigente - però il Prato sta chiudendo molto bene questo campionato, con alla guida un tecnico, Alessandro Dal Canto, che stimo molto, che è molto capace e sta facendo bene. È vero che il Grosseto ha stradominato questo campionato, ma noi purtroppo non ce la siamo potuta giocare alla pari dall'inizio perché siamo partiti l'8 agosto con soli quattro calciatori e con lo spettro fallimento che aleggiava: solo dopo è entrata una proprietà importante, che ci ha consentito di allestire una squadra in 20 giorni, con altri innesti messi strada facendo. Però c'è un progetto serio, che a Prato stava mancando da anni, e tutto ciò ha creato entusiasmo. Faccio un esempio: abbiamo messo in vendita i biglietti martedì alle 14 e 4 minuti dopo erano terminati. Vogliamo crescere e fare un percorso che possa portare Prato dove merita: l'anno prossimo vorremmo cercare di fare il Grosseto della situazione".

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