Ufficiale La Pro Sesto saluta Angellotti. Il tecnico si avvicina quindi alla Giana Erminio?

Daniele Angellotti si avvicina alla Giana Erminio? Quello del tecnico è uno dei nomi attenzionati dal club in caso di addio con Vinicio Espinal - a ora in pole per la panchina della Casertana - e che qualcosa potrebbe accadere a breve viene da pensarlo dopo il comunicato della Pro Sesto, che ha appunto salutato il tecnico.

Di seguito, la nota:

"La Pro Sesto 1913 saluta e ringrazia Daniele Angellotti al termine di un percorso condiviso lungo otto anni, vissuti con dedizione, competenza e profondo senso di appartenenza ai colori biancocelesti.

Arrivato nel nostro club come allenatore del settore giovanile, Daniele ha accompagnato la crescita di tanti ragazzi, mettendo al servizio della società le sue qualità umane e professionali. Un cammino che lo ha portato, negli ultimi due anni e mezzo, alla guida della Prima Squadra.

Quello di Daniele e del suo vice, Gianni Garghentini, non è stato soltanto un percorso sportivo né una semplice parentesi professionale: è stata una storia di crescita condivisa, costruita attraverso il lavoro, il confronto e la fiducia reciproca. In questi anni si è creato - con ogni persona all’interno della società - un rapporto autentico, fondato sulla stima e sul rispetto, che va ben oltre il lavoro sul campo.

A Daniele e Gianni va il più sincero ringraziamento per la professionalità dimostrata, per il lavoro svolto con passione e per il contributo umano che hanno saputo lasciare all’interno del mondo biancoceleste.

Con gratitudine, gli auguriamo il meglio per il prosieguo del loro percorso personale e professionale".