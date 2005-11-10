Ufficiale Non sarà Angellotti il tecnico della Giana. L'allenatore ha firmato con la Varesina in D

Non sarà Daniele Angellotti il nuovo tecnico della Giana Erminio, nonostante sondaggi da parte del club di Gorgonzola, perché il trainer, dopo l'addio alla Pro Sesto, è approdato alla Varesina, altra compagine di Serie D come la formazione di Sesto San Giovanni.

Di seguito, la nota:

"La Varesina Calcio comunica di aver affidato a Mister Daniele Angellotti la guida tecnica della Prima Squadra per la stagione 2026/2027.

Il mister arriva in rossoblù dopo il lungo percorso vissuto alla Pro Sesto, società nella quale ha lavorato per otto anni ricoprendo ruoli diversi all’interno dell’area tecnica, fino alla guida della Prima Squadra. Un cammino costruito attraverso lavoro quotidiano, crescita, responsabilità e conoscenza profonda del campo. La proprietà e la dirigenza hanno individuato in Mister Angellotti il profilo giusto per aprire una nuova fase del percorso rossoblù: un allenatore preparato, motivato, abituato a lavorare con serietà e capace di mettere al centro appartenenza, valori umani e identità di squadra.

A Mister Angellotti va il benvenuto da parte della proprietà, della dirigenza e di tutta la famiglia Varesina.

Buon lavoro Mister, benvenuto in rossoblù".