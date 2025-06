Ufficiale Ravenna, si muove il mercato in vista del ripescaggio in C: ecco bomber Motti

In attesa del ripescaggio in Serie C che deve essere ancora ufficializzato, ma che non appare in dubbio dopo la mossa del Brescia di Massimo Cellino di presentare la domanda di iscrizione in terza serie seppur consapevole della bocciatura visto il mancato rispetto dei pagamenti di stipendi e contributi entro la data - perentoria - del sei giugno scorso, il mercato in casa Ravenna comincia a muoversi. Il primo colpo della società romagnola è il centravanti Matteo Motti che nella passata stagione è stato capocannoniere del Girone D di Serie D con la maglia del Tau Altopascio. Questa la nota dei giallorossi:

"Il Ravenna Football Club 1913 comunica con soddisfazione di aver raggiunto l’accordo per assicurarsi le prestazioni sportive di Matteo Motti, il cui contratto sarà depositato nei termini previsti dalle normative federali.

Classe 1998, nato a Firenze, Motti è cresciuto nel settore giovanile dell’Empoli prima di affermarsi tra Eccellenza e Serie D toscana. La definitiva consacrazione è arrivata nell’ultima stagione con la maglia del Tau Altopascio, con cui ha conteso al Ravenna la vittoria nei playoff, chiudendo il campionato da capocannoniere del girone con 19 reti e 6 assist.

Centravanti moderno, capace di fare reparto da solo, Motti unisce forza fisica, rapidità e grande fiuto del gol: qualità che, da avversario, gli sono valse gli applausi del pubblico del Benelli. Ora è pronto a conquistarli con la maglia giallorossa".