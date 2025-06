Ufficiale Importante conferma per l'attacco dell'Olbia: Ragatzu rinnova con i galluresi

vedi letture

La notizia era già nell'aria, era stata accennata anche in una recente diretta televisiva da mister Lucas Gatti, e ora arriva l'ufficialità del tutto: bomber Daniele Ragatzu prosegue la sua avventura con la maglia dell'Olbia, che si presuppone strutturerà una stagione ambiziosa per provare a centrare il ritorno in Serie C, categoria persa al margine della stagione 2023-2024.

L'esperto classe 1991 indosserà ancora - ovviamente - la maglia numero 10 della formazione gallurese.

A renderlo noto, la stessa società sarda, con il comunicato che di seguito riportiamo integralmente:

"La notizia che tutti aspettavamo: Daniele Ragatzu ha firmato! L’attaccante classe ’91 sarà il nostro numero 10 per la stagione 2025-2026!

Tornato a gennaio al Bruno Nespoli, la sua casa calcistica, dopo una parentesi al Pontedera, Daniele ha scelto ancora una volta l’Olbia Calcio 1905, confermando il legame speciale con questi colori che indossa fin dal 2016.

Con oltre 260 presenze, 100 gol e il titolo di capocannoniere del Girone B della Serie C 2022/2023, non è solo un attaccante straordinario, ma il cuore pulsante della nostra squadra.

Carisma, passione e grinta: Ragatzu è l’anima dei Guardiani del Faro, dentro e fuori dal campo. Ed è pronto a guidarci ancora una volta verso nuove sfide!".