Vado, per la stagione in Serie C spunta il nome di Enrico Barilari
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Dopo la fine amarissima della stagione a Foggia per Enrico Barilari l'ipotesi di una prosecuzione del rapporto con il club pugliese è da considerarsi remota.
Per questo motivo, stando a quanto riportato da Antenna Sud, il suo nome è iniziato a circolare negli uffici di altre società. Dopo l'ottima esperienza al Sestri Levante, infatti, Barilari sembra essere finito nel mirino di un'altra piccola realtà emersa dalla Serie D: il Vado, fresco di promozione in terza serie.
Il club ligure starebbe valutando di disputare le gare casalinghe proprio a Sestri Levante, città che rappresenta un terreno familiare per Barilari: un intreccio di circostanze che potrebbe favorire l'accelerata decisiva verso un accordo.
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