Ufficiale Barilari ritrova Forte. L'attaccante classe 1999 è infatti un nuovo volto del Pineto

Volto nuovo in una delle formazioni abruzzesi di Serie C, con il Pineto che "comunica di aver acquisito le prestazioni sportive dell’attaccante Riccardo Forte, che vestirà la maglia biancazzurra nella prossima stagione. Classe 1999, Forte è un centravanti che abbina struttura fisica, generosità e duttilità, con un percorso importante maturato tra Serie C e Serie D. Sulla panchina del Pineto ritrova mister Enrico Barilari con cui ha condiviso un’annata molto positiva al Sestri Levante.

Benvenuto a Pineto Riccardo!".

Ai canali ufficiali del club, hanno fatto poi seguito le sue prime parole dopo la firma: "Sono molto felice di iniziare questa nuova avventura. Ho trovato una società seria e ambiziosa e non vedo l’ora di conoscere i miei nuovi compagni, lavorare con lo staff e dare tutto per questa maglia".