Zlatan Ibrahimovic è un obiettivo del Boca Juniors. A confermarlo Jorge Anro, membro del consiglio d'amministrazione del club. Ecco le sue parole a Mundo Boca Radio: "È vero che Ibrahimovic vuole giocare per il Boca ed è vero che siamo in grado di portarlo qui. Il club è in un ottimo momento. È così buono dal punto di vista finanziario che può permettersi certi lussi. Saremmo in grado di pagare il contratto di Zlatan".