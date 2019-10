Brasile, Gabigol è tornato a giocare in nazionale a tre anni di distanza

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Per Gabigol, nell'amichevole internazionale tra Brasile e Nigeria, c'è stato modo di scendere in campo per una mezz'ora circa, dato che all'ora di gioco l'ex attaccante dell'Inter è entrato in campo al posto di Roberto Firmino. Un premio per le sue ottime prestazioni recenti col Flamengo, visto che prima di questo incontro, Gabriel Barbosa mancava dalla Selecao ormai da 3 anni, quando indossò la maglia della selezione che si aggiudicò le Olimpiadi del 2016.