…con Carlo Tavecchio

A tu per tu

A tu per tu

“Questa Italia può arrivare lontano. Conte? Vuole scalare sempre l’Everest… Mancini più all’inglese. Da Barella a Jorginho, quanti leader…”

“L’Italia? Meglio di così…”. A Tuttomercatoweb parla l’ex presidente della FIGC Carlo Tavecchio.

Nel girone abbiamo fatto bottino pieno.

“Abbiamo giocato sul velluto, domenica poi il Galles è rimasto in dieci. La strada è stata aperta bene”.

Attorno a questa Nazionale c’è entusiasmo.

“Tutti vogliono inventarsi storie ma conta un solo dato. Quando vinci ci sono i consensi. I problemi nascono quando non vinci”.

Ci manca la stella?

“Beh, Bonucci è un leader. C’è gente come Barella che ha prospettive e altri calciatori come Jorginho che hanno un curriculum importante. Questa Nazionale giovane promette bene anche in funzione del futuro”..

Analogie con l’Italia di Conte?

“Quella squadra aveva un grande carisma, ma la finale è stata presa sottogamba da qualche giocatore. Quella Nazionale aveva ottenuto le famose notti magiche; questa ha giocatori più forti rispetto all’epoca, avevamo creato i presupposti giusto per creare qualcosa di importante. E poi Conte ci ha lasciati”.

Ha lasciato anche l’Inter…

“Vuole scalare sempre l’Everest. Valuterà bene la situazione, ma oggi certe cifre sono irraggiungibili. Il calcio sta ballando sul Titanic, tra un po’ ci sarà un iceberg all’orizzonte. O ci si salva, oppure…”.

Dove vede Conte in futuro?

“È uno degli allenatori più bravi in circolazione. Non farà fatica”.

In cosa è diverso rispetto a Mancini?

“Mancini ha più uno stile inglese”

Dove arriverà la Nazionale?

“Gioca bene, è leggiadra. Ha spirito di squadra. Può arrivare lontano”.