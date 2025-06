Ufficiale Sassuolo, è addio con mister Rossi. Salutano anche Orsi e Pleidrup. I comunicati

Il Sassuolo ha salutato con una nota sul proprio sito ufficiale l’allenatore Gian Loris Rossi, e il suo vice Simone Depoliti, che lasciano la guida della formazione femminile dopo una sola stagione:

“L’U.S. Sassuolo Calcio comunica che, con la scadenza del contratto fissata al 30 giugno 2025, si conclude il percorso di Gian Loris Rossi alla guida della Prima Squadra femminile. Arrivato nell’estate 2024, mister Rossi ha contribuito in modo significativo alla crescita del gruppo, portando il Sassuolo alla semifinale di Coppa Italia, il miglior risultato di sempre nella competizione.

La società ringrazia Gian Loris per il lavoro svolto con serietà, competenza e dedizione, e gli rivolge i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera.

Al contempo, si conclude anche l’esperienza in neroverde dell’allenatore in seconda Simone Depoliti. Il Sassuolo lo ringrazia per la disponibilità e l’impegno costante dimostrati durante la stagione, augurando anche a lui il meglio per il futuro professionale”.

Il club ha poi salutato anche due calciatrici che hanno scritto la storia recente della formazione emiliana come Pleidrup e Orsi. Queste le due note:

“Il Sassuolo saluta e ringrazia Caroline Pleidrup. Per tre stagioni pilastro della retroguardia neroverde, Pleidrup si è distinta per professionalità, dedizione e spirito di squadra. In campo e fuori, ha sempre onorato la maglia con serietà e impegno. Grazie per tutto quello che hai fatto per il Sassuolo, Caroline, e in bocca al lupo per il tuo futuro personale e professionale”.

“Il Sassuolo saluta e ringrazia Benedetta Orsi. Sassolese di nascita, Orsi ha vestito la maglia neroverde contribuendo a portare in alto il nome del Sassuolo fin dai suoi inizi. Nelle sue oltre 100 presenze ha difeso e onorato lo stemma cucito sul petto con passione, senso di appartenenza e capacità di incarnare i valori del club neroverde in giro per l’Italia.. Grazie per tutto quello che hai fatto per il Sassuolo, Benedetta, e in bocca al lupo per il tuo futuro personale e professionale”.