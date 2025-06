Ufficiale Padova, salutano anche Pirello e Sala. Non saranno riscattati dopo il prestito

Continuano i saluti in casa Padova dopo la promozione in Serie B. Il club biancoscudato ha infatti annunciato che due giocatori arrivati in prestito nella passata stagione non proseguiranno l'avventura in Veneto. Si tratta di Roberto Pirello, difensore classe '96. che farà ritorno al Gubbio e del portiere Andrea Sala, classe '93, che farà ritorno al Crotone. Questo il comunicato dei patavini:

"Un gruppo vincente non si misura dai minuti giocati, un gruppo vincente si misura da ogni singolo che tutti i giorni da quel qualcosa in più per fare in modo che tutti diano il massimo.

Oggi terminano i prestiti di Andrea Sala e Roberto Pirrello, il Calcio Padova augura in bocca al lupo ad entrambi per il prosieguo della propria carriera".