A 78 anni si è spenta Raffaella Carrà: ne ha dato l'annuncio Sergio Iapino

A 78 anni si è spenta nel pomeriggio di oggi Raffaella Carrà, volto televisivo che ha riempito le serate degli italiani negli ultimi sessant'anni. Nata Raffaella Maria Roberta Pelloni a Bologna il 18 giugno del 1943, è stata showgirl, cantante, ballerina, attrice, conduttrice televisiva e radiofonica e autrice televisiva in Italia e in Spagna. "Raffaella ci ha lasciati. È andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre". Con queste parole Sergio Iapino, suo ex compagno e coreografo, ne ha dato l'annuncio. La redazione di TMW si unisce al cordoglio della famiglia per il lutto subito.