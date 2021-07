Adesso è ufficiale, le Olimpiadi di Tokyio 2020 saranno senza pubblico: "Chiediamo scusa a tutti"

vedi letture

A causa del Covid, non saranno ammessi spettatori ai Giochi olimpici di Tokyo al via il 23 luglio. Lo ha annunciato il ministro giapponese con delega ai Giochi Olimpici, Tamayo Marukawa. La decisione, ufficiale, è stata presa dal consiglio direttivo che si è riunito oggi, composto tra gli altri dal presidente del Comitato olimpico internazionale Thomas Bach e dalla presidente del comitato organizzatore Seiko Hashimoto. Proprio oggi è arrivato a Tokyo il presidente del Cio, Thomas Bach, e il primo ministro giapponese Yoshihde Suga ha annunciato che lo stato di emergenza sarà prorogato fino al 22 agosto per "prevenire future ondate della pandemia".

Le scuse del presidente giapponese Hoshimoto - In merito, il presidente giapponese Hoshimoto ha commentato: "E' un peccato che i Giochi si svolgano con queste limitazioni, chiedo scusa a chi aveva acquistato i biglietti".