Agroppi sul Torino: "Cairo aiuti Nicola col mercato. Cedere Zaza? Ci penserei due volte"

Aldo Agroppi, ex granata e in passato anche allenatore della Fiorentina, ha parlato del match di venerdì sera al Corriere di Torino: "Finalmente si è rivisto un Torino vecchia maniera. Nicola aspettava il Torino da tempo sono sicuro che riuscirà a creare un gruppo compatto e unito". Poi sui potenziali rinforzi: "La società deve aiutare il nuovo allenatore. Se la materia prima non è buona i risultati non arriverebbero nemmeno con Mourinho o Guardiola". Infine una battuta su Simone Zaza: "Ci penserei due volte prima di cederlo. Può fare molto meglio di quanto fatto fin qui al Toro. Credo ancora in lui, soprattutto dopo i due gol al Benevento".