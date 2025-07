Ufficiale Dopo sei anni la Roma Women saluta Ceasar. La portiera si trasferisce al Parma

Si può tranquillamente affermare come sia finita un’era in casa Roma. Tramite i propri canali social la Roma Women ha annunciato l’addio della portiera Camelia Ceasar. La calciatrice romena lascia dopo sei anni in giallorosso, nei quali ha lasciato un segno indelebile nei cuori di tifosi e compagne di squadra. Di seguito riportiamo i messaggi del club capitolino e di quello emiliano:

ROMA

145 presenze in giallorosso e sei trofei vinti in cui sai stata decisiva con le lue parate.

Camelia Ceasar si trasferisce a titolo definitivo al Parma.

Per anni, hai difeso la nostra porta con coraggio e dedizione.

Grazie, Camelia e In bocca al lupo per il futuro!

PARMA

Camelia Ceasar è una nuova calciatrice del Parma Calcio Women

Benvenuta Camelia!