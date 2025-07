Ufficiale Ternana Women, rinnovo di un anno per Cincotti: "Non vedo l'ora di tornare in campo"

Secondo rinnovo in casa Ternana Women. La formazione umbra ha annunciato il prolungamento di un anno di Claudia Cincotti. Questo il comunicato diramato:

"Ancora un prolungamento di contratto in casa Ternana Women. Claudia Ciccotti vestirà il rossoverde fino a giugno 2026. Classe 1994, difensore ma soprattutto centrocampista d’ordine, è reduce da un’ottima annata, con una gara in Coppa Italia e con 23 presenze (16 delle quali da titolare) in campionato, collezionate prima di uno stop per infortunio nel finale di stagione.

Le dichiarazioni di Claudia Ciccotti: 'Sono molto contenta di continuare a indossare i colori rossoverdi. Dovrò avere ancora un po di pazienza per via dell'infortunio, ma non vedo l'ora di poter ritornare in campo al fianco delle mie compagne, per continuare a scrivere la storia con questa maglia, dopo l'indimenticabile promozione in serie A dello scorso anno. Nel frattempo darò il massimo per recuperare al meglio e soprattutto per sostenere da fuori la squadra'".