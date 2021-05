AIC, Calcagno: "Covid? I giocatori hanno fatto enormi sforzi in questa emergenza"

"Come cambia il calcio dopo la pandemia? Dati e previsioni insieme ai protagonisti del settore". Intervenuto alla tavola rotonda virtuale organizzata da Formiche.net in collaborazione con Standard Football, Umberto Calcagno ha parlato così della ripartenza del calcio durante la pandemia dal punto di vista dei calciatori: "I giocatori hanno fatto enormi sforzi in questa emergenza. L’auspicio è che nei prossimi anni ci sia una crescita economica importante e sostenibile, una crescita che potrà derivare solo dal calcio apicale. Dovremo capire come ristrutturare il format dei campionati e ridistribuire più equamente le risorse, unico strumento a nostra disposizione per un nuovo patto di sostenibilità del nostro sistema", le dichiarazioni del Presidente dell'AIC.