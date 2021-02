Amichevoli squadre di club, le partite in programma oggi

vedi letture

Oggi si giocheranno alcune partite amichevoli tra squadre di club. Di seguito nel dettaglio tutto il programma:

Le partite in programma:

09:00 Baltika (Rus)-LKS Lodz (Pol)

09:00 Shakhtar (Ukr)-Borac Banja Luka (Bih)

09:30 Police Commissary (Cam)-Asia Euro United (Cam)

09:30 Zhodino (Blr)-Isloch (Blr)

10:00 St Albans (Aus)-Dandenong City (Aus)

11:00 Sandecja (Pol)-S. Rzeszow (Pol)

11:30 Calarasi (Rou)-Rapid Bucarest (Rou)

12:00 CSKA Mosca (Rus)-Loco. Tbilisi (Geo)

12:00 Drita (Mkd)-Kek-U (Kos)

12:00 Legnica (Pol)-Chrobry Glogow (Pol)

12:00 Neman (Blr)-Slutsk (Blr)

12:00 Vålerenga (Nor)-Tromsø (Nor)

13:00 Kazan (Rus)-Din. Mosca (Rus)

13:00 Litex Lovech (Bul)-Botev Vratsa (Bul)

13:00 Makedonija GP (Mkd)-Olimpik Donetsk (Ukr)

13:00 Orenburg (Rus)-Krasnodar (Rus)

14:00 Fredrikstad (Nor)-Mjondalen (Nor)

14:00 Liefering (Aut)-Floridsdorfer AC (Aut)

14:00 Lok. Mosca (Rus)-Östersunds (Swe)

14:00 Lviv (Ukr)-Valmiera (Lat)

14:00 Minaj (Ukr)-Veres-Rivne (Ukr)

14:00 Slavia Sofia (Bul)-R. Volgograd (Rus)

14:00 Start (Nor)-Flekkeroy (Nor)

14:30 BW Linz (Aut)-Vorwarts Steyr (Aut)

14:30 Lafnitz (Aut)-Bruck Leitha (Aut)

15:00 CSKA 1948 Sofia (Bul)-Inhulets (Ukr)

15:00 Elfsborg (Swe)-Helsingborg (Swe)

15:00 Göteborg (Swe)-Halmstad (Swe)

15:00 Molde (Nor)-Bodo/Glimt (Nor)

15:00 Odd (Nor)-Jerv (Nor)

15:00 St. Polten (Aut)-Innsbruck (Aut)

15:30 Trencin (Svk)-Dubnica (Svk)

16:00 Dynamo Brest (Blr)-Slavia Mozyr (Blr)

16:30 Garbarnia (Pol)-S. Rzeszow (Pol)

16:30 Lafnitz (Aut)-Stripfing (Aut)

17:00 FC Juniors (Aut)-Amstetten (Aut)

18:00 Austria II (Aut)-Drassburg (Aut)

18:00 Landskrona (Swe)-Torns (Swe)

18:30 Kalju (Est)-Parnu JK Vaprus (Est)

18:30 Parnu JK Vaprus (Est)-Tallinna Kalev (Est)

20:00 Alta (Nor)-Floya (Nor)