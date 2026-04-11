Atalanta-Juventus 0-1: il tabellino della gara
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Ecco di seguito il tabellino della gara:
Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac (27' st Ahanor); Zappacosta (41' st Bellanova), de Roon (27' st Pasalic), Ederson, Bernasconi; Zalewski (10' st Raspadori), De Ketelaere; Krstovic (27' st Scamacca). A disp.: Pardel, Sportiello, Kossounou, Bakker, Musah, Samardzic, Obric, Levak. All.: Palladino
Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; Holm (25' st Gatti), Locatelli, Thuram (26' st Koopmeiners), Cambiaso (34' st Kostic); Conceiçao (34' st Miretti), Yildiz (13' st David); Boga. A disp.: Pinsoglio, Radu, Zhegrova, Milik, Openda. All.: Spalletti
Arbitro: Maresca
Marcatore: 3' st Boga
Ammoniti: De Ketelaere (A), Thuram (J), Cambiaso (J), Kostic (J)
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