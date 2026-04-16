ATP Monaco, Zverev con la maglia di Olise: dedica al Bayern. Presenti Kimmich e Gnabry

"Ho vinto e l'ho fatto in modo deciso, il che è un ottimo segnale". Ha parlato così Alexander Zverev, tennista tedesco e numero tre al mondo nel ranking che valicato 6-1 6-2 in 73 minuti il canadese Gabriel Diallo e affronterà l'argentino Francisco Cerundolo nei quarti di finale dell'ATP di Monaco di Baviera. Perché dovrebbe interessare? Semplicemente perché è andato in scena un crossover di sport degno di nota.

Infatti Zverev notoriamente è un tifoso del Bayern Monaco. Ieri infatti il 28enne era presente all'Allianz Arena per assistere allo show imperdibile tra i bavaresi e il Real Madrid, con vittoria da cuori forti per 4-3. "Non è stato emozionante come ieri all'Allianz Arena, quella è stata un'esperienza incredibile", ha raccontato il tennista dopo il trionfo ottenuto oggi su terra rossa. Mentre la corazzata di Vincent Kompany ieri ha sbattuto fuori dalla Champions League i 15 volte campioni della competizione, sotto gli occhi di uno dei sostenitori più accaniti.

Un retroscena curioso della BILD racconta di una visita speciale di Zverev negli spogliatoi dei giocatori del Bayern Monaco per congratularsi dopo il passaggio in semifinale. Oggi, in occasione dell'ottavo di finale contro Diallo, il tennista tedesco invece ha sorpreso tutti scendendo in campo con indosso una maglia dei Die Roten. Esattamente quella di Michael Olise, una delle stelle del Bayern Monaco, con il 17 sulle spalle. Tutto sotto gli occhi di Joshua Kimmich e Serge Gnabry, altri due protagonisti del successo glorioso dei bavaresi ieri all'Allianz Arena contro il Real, proprio per assistere alla partita di Zverev all'Open di Monaco.