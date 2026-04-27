TMW Radio Avv. Lubrano: "Caso arbitri, tutto ancora frammentario. E sui tempi dico..."

A parlare a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, del caso arbitri che sta sconvolgendo il calcio italiano è stato l'avvocato Enrico Lubrano, esperto di diritto sportivo: "Cosa aspettarci? Quello che è realistico è un procedimento da parte della Procura Federale, l'analisi di tutti gli atti del procedimento penale. Questa analisi può arrivare a una decisione di archiviazione o di deferimento. La Procura deve valutare se dagli atti emergono delle prove di condotte in violazione della normativa federale, dall'illecito sportivo alla violazione di lealtà sportiva, decidere se ci sono gli estremi per aprire un giudizio vero e proprio e deferimento al TFN della FIGC con indicazione dei soggetti deferiti e i capi d'imputazione. Ad oggi non sappiamo nulla, abbiamo informazioni in astratto. E ci potrebbero essere sanzioni che vanno da zero fino a quelle molto consistenti. Potrebbe essere un filone d'indagine penale che potrebbe ad andare ad aprire un filone sportivo con conseguenze consistenti, ma è tutto da verificare. Coinvolgimento di un club? Ovviamente i club hanno due tipologie di responsabilità, ossia oggettiva per la condotta dei propri tesserati, oppure diretta per le condotte dei soli legali rappresentanti.

I club possono essere interessati solo in questi casi. I tempi? Sono 40+60 giorni per la Procura Federale, utilizzati integralmente perché la situazione è di una certa complessità. Oppure potrebbero essere più ridotti perché la Procura può concludere prima dei termini massimi il tutto e per l'importanza della questione potrebbe accelerare tutto. I gradi di giustizia, due, possono avere un tempo di un mese circa a grado, ma se ci sono esigenze di celerità si può arrivare a situazioni estreme di addirittura un grado in una settimana. Parliamo di informazioni al momento, tutte da accertare. Che possa diventare in astratto una nuova Calciopoli sì, ma poi dovremo misurarci in concreto a breve con le prime verifiche su queste condotte e la loro sussistenza".