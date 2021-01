Benevento, risentimento muscolare per Caprari: non è neanche in panchina contro l'Atalanta

Non è neanche in panchina Gianluca Caprari per il match tra Benevento e Atalanta appena cominciato. L'ex Sampdoria era in ballottaggio per un posto in attacco, invece è completamente assente a causa di un risentimento muscolare. Già contro il Cagliari aveva avuto un problemino, dal quale aveva provato a recuperare in questi giorni. Senza successo.

