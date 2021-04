Bologna-Inter, il doppio ex Cruz: "Dissì di sì a Cuper e Guidolin fuggì. Scoppiò un gran casino"

vedi letture

Nel giorno di Bologna-Inter, La Gazzetta dello Sport pubblica un'intervista al doppio ex Julio Cruz che ha raccontato il passaggio dal club rossoblù a quello nerazzurro: "Un giorno mi chiama Jorge, il mio procuratore, Cyterszpiler, quello che aveva seguito anche Maradona. “Ti vuole Cuper all’Inter”. Mi spiegarono che avrebbero dato via Crespo e che Moratti per Hector cercava un 9. Reazione? Ci ho pensato un pochino, non dico falsità. Da una parte stavo da dio a Bologna ma dall’altra volevo crescere. Da una parte l’Inter non vinceva da anni; dall’altra volevo provare la scommessa di andare a vincere dopo stagioni di niente. La differenza la fece proprio Cuper».

Particolare fu la reazione di Francesco Guidolin, suo allenatore a Bologna, non appena venne a sapere del trasferimento del Jardinero: "Venne da me in privato e disse: “So che vai all’Inter: se vai via tu, vado via anch’io” - si legge ancora sulla Rosea -. Gli spiegai la mia gioia per una grande squadra ma anche il dispiacere: a lui e Bologna dovevo tanto. Rimasi di sasso: se ne andò davvero. Il mio passaggio all’Inter fece scoppiare un gran casino