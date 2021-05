Calcio e dati: Tuttomercatoweb.com con Comparisonator per dati e confronti

Dati e numeri. Confronti. Storie e racconti. Da oltre un anno, Tuttomercatoweb continua il suo percorso di partnership con Comparisonator, una piattaforma che riguarda proprio i data comparison. Un sistema totalmente innovativo: Comparisonator confronta i dati di giocatori e squadre di tutto il mondo, mettendo a raffronto oltre 100 parametri e coprendo oltre 275 campionati in tutto il pianeta. Un sistema per professionisti del settore e semplici appassionati, che offre diverse funzionalità, dall'analisi della prestazione di un giocatore rispetto ai KPI di un campionato all'ipotesi di un trasferimento virtuale ad un altro campionato, per aiutare chiunque sia interessato a saperne di più sul mondo del calcio. Rivoluzionato dai dati: impossibile farne a meno oggi.

“Comparisonator cambierà il mondo dello scouting - dichiara il CEO, Tarkan Batgun - caratteristiche uniche e la sua facilità d'uso. L'introduzione del trasferimento virtuale nell'app significa che la piattaforma può offrire informazioni sui potenziali trasferimenti, sull'impatto di un giocatore e su come si esibirebbe in campionati diversi contro squadre diverse. Tuttavia, la visione dell'app non si limita a questa caratteristica unica. Stiamo pianificando di portare il gioco al livello successivo introducendo l'apprendimento automatico un'intelligenza artificiale per offrire una stima dei valori dei giocatori. Quando anche questa fase sarà completata, i club e le agenzie di calciatori avranno a disposizione uno strumento per stimare i valori precisi per i potenziali trasferimenti”. In soli 10 mesi dal lancio ufficiale, Comparisonator ha già raggiunto più di 40 club e agenzie di giocatori in tutto il mondo; tra cui Rapid Wien, LA Galaxy, Fortuna Sittard, Besiktas e simili.