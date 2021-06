Da Riva sull'Under 20: "Un grande onore vestire l'azzurro. Spero ci siano altre occasioni"

Il centrocampista Jacopo Da Riva ha parlato ai canali ufficiali del Vicenza dell'esperienza con la maglia della Nazionale Under 20: “Indossare la maglia azzurra è sempre un grande onore, è stata una bellissima esperienza. Vorrei ringraziare chi mi ha dato la possibilità di far parte di questa selezione, sia nella settimana di allenamenti e poi di scendere in campo nelle amichevoli con la Nazionale A e con il San Marino. - continua Da Riva - L’aria che si respira nell’ambiente della Nazionale è unica. In particolare nell’amichevole contro gli Azzurri, è stato bello ritrovare giocatori con cui avevo avuto la fortuna di giocare in passato e fare loro l’in bocca al lupo per l’Europeo. Mi piacerebbe in futuro avere la possibilità di vestirla nuovamente anche in altre occasioni”.