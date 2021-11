Di Canio: "L'Inter deve avere un rigorista fisso. E deve deciderlo l'allenatore"

Presente negli studi di 'Sky Calcio Show', Paolo Di Canio ha detto la sua sulla gestione dei calci di rigore da parte dei nerazzurri: “Un allenatore importante come Inzaghi deve decidere un rigorista fisso. Deve deciderlo l’allenatore. Ci vuole chiarezza, a meno che un giocatore in un momento particolare non se la sente, e allora è un altro discorso”.