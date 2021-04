Disservizio internet in Spagna, ma l'utente tagga l'Inter. E il club risponde con ironia

vedi letture

Il nome Inter nel panorama mondiale è più comune di quanto non si possa pensare. E per questo capita che un internauta possa scambiare l'account di una società di telecomunicazioni spagnola, che si chiama appunto Inter, con quello del club calcistico italiano. Un utente ha infatti taggato l'account spagnolo del club nerazzurro per lamentarsi di un disservizio con la rete internet. "Otto giorni senza servizio internet e senza risposta in alcun modo. Passerò a Conatel", scrive Raysabel Gutiérrez. Risposta ironica dell'Inter: "Ciao, Conatel. Ti lasciamo qui questo messaggio nel caso tu voglia occupartene. Siamo impegnati a festeggiare la nostra vittoria. Saluti dalla vera Inter".