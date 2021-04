Eder: "Allo Jiangsu mi allenavo più che all'Inter. Olaroiu era il Mourinho asiatico"

L'ex attaccante di Inter e Jiangsu Suning Eder, oggi nuovo giocatore del São Paulo, ha affermato di avere trovato nel campionato cinese un ottimo livello, soprattutto per quel che concerne la qualità degli allenamenti: "La differenza col calcio europeo forse è nella visibilità, perché in Italia si possono vedere tutte le partite, in Cina meno. Poi allo Jiangsu mi allenavo più che all'Inter. Cosmin Olaroiu, l'allenatore, era ritenuto il José Mourinho dell'Asia. Il livello degli allenamenti era ottimo: in Italia correvo per 12,5 km, in Cina era più o meno lo stesso", le parole riportate da fcinternews.it