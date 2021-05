Esposito: "Spalletti presuntuoso e poco umile. Il Napoli punti tutto su Allegri"

Massimiliano Esposito, ex giocatore del Napoli, ha parlato a 1 Station Radio del futuro allenatore degli azzurri: "A me Spalletti non piace, è troppo presuntuoso e poco umile. Basti pensare quello che ha fatto a Roma ed i vari problemi con Totti. Se proprio non dovesse restare Gattuso, punterei tutto su Max Allegri. Un allenatore che ha fame di punti e di risultati".