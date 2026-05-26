Ufficiale Triplo addio in casa Inter: lasciano Wullaert, Bowen e Ivarsdottir. La belga è stata capocannoniera

L'Inter Women saluta tre calciatrici: Katie Bowen, Tessa Wullaert e Telma Ivarsdottir hanno concluso la loro avventura con la maglia nerazzurra.

Nelle due stagioni in cui ha guidato l'attacco nerazzurro, Tessa Wullaert ha confermato i numeri di assoluto livello di cui si è resa protagonista in carriera. L'attaccante belga, arrivata nell'estate 2024 dopo diverse esperienze con Anderlecht, Standard Liegi, Manchester City, Wolfsburg e Fortuna Sittard, ha avuto un impatto di livello altissimo con la maglia dell'Inter, trascinando la squadra a due secondi posti in Serie A e vincendo la classifica cannoniere 2025/26 con 14 reti. Wullaert ha portato classe, leadership ed esperienza internazionale, collezionando 55 presenze e 28 gol: ha realizzato 24 reti in 45 partite di Serie A, una rete in 5 partite di Coppa Italia, una rete in una partita di Serie A Women's Cup, 2 reti in 4 partite di Uefa Women's Cup.

Katie Bowen è arrivata a Milano nell'estate del 2023 dopo l'avventura al Melbourne City. La centrale neozelandese ha portato solidità ed esperienza al reparto difensivo nerazzurro, di cui è diventata un pilastro nelle tre stagioni con la maglia dell'Inter. Bowen ha collezionato 78 presenze in nerazzurro, contribuendo da protagonista alle storiche qualificazioni alla Uefa Women's Champions League: 62 in Serie A, 6 in Coppa Italia, 4 in Serie A Women's Cup, 2 nel Mini Tournament Uefa Women's Champions League, 4 in Uefa Women's Europa Cup.

Telma Ivarsdottir, arrivata nel febbraio 2026, conclude la sua esperienza in nerazzurro con una presenza in Serie A.

A Tessa Wullaert, Katie Bowen e Telma Ivarsdottir va un ringraziamento speciale per quanto fatto in maglia nerazzurra da parte di FC Internazionale Milano e di tutti i tifosi!