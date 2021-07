Ferrara: "Europeo da batticuore. La testa è tornata a quel Mondiale con Lippi nel 2006"

Ciro Ferrara, ex difensore e collaboratore di Marcello Lippi in Nazionale nel successo al Mondiale 2006, è intervenuto a margine del sorteggio del calendario della Serie A 2021/22: "L'Europeo è stata un'emozione fortissima, mi batteva il cuore durante i rigori. La testa tornava a quel Mondiale del 2006 che vissi come collaboratore di Lippi. Siamo orgogliosi di loro, è stato bellissimo godersi".