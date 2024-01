Fiorentina, Italiano chiede aiuto al mercato

Piuttosto pesante da digerire per la Fiorentina il k.o. di Sassuolo che però va subito in archivio nell’ottica di una gara da dentro o fuori (in Coppa Italia contro il Bologna) che chiama tutti alla massima attenzione.

Mentre la strada della Fiorentina comincia ad avviarsi verso i primi bivi stagionali tiene banco più il tempo che non le modalità di un mercato che i viola sono chiamati a definire.

Se l’intervento del dg Barone nel prepartita di Reggio Emilia ha stemperato voci e rumors la pista per il belga Ngonge del Verona resta quella che la Fiorentina batterà nei prossimi giorni, già dopo la sfida di Coppa Italia.

Di certo per il momento, e almeno fino alla gara con l’Udinese a giudicare dai tempi del mercato, Italiano potrebbe esser chiamato a fare di nuovo di necessità virtù, con gli esterni a disposizione (leggere alla voce Brekalo-Ikonè) o eventualmente studiando modifiche a un assetto che ha comunque fin qui regalato soprattutto note positive. Già, perché poi a margine della prima sconfitta dell’anno sono arrivate anche le riflessioni sulle scelte di un tecnico che in realtà, con l’organico a disposizione, ha già centrato un obiettivo impronosticabile come il quarto posto al termine del girone d’andata.

Un fiore all’occhiello che ha certamente spinto l’intero ambiente ad alzare sogni, speranze e aspettative, con conseguenti ripercussioni sulle attese legate alle scelte del mercato invernale. Scelte da prendere in fretta, anche per un tecnico che sta più o meno ripetendo le stesse cose (sull’attacco) da mesi, e che adesso ha necessariamente bisogno del supporto che solo la società, con l’intervento sul mercato, può garantirgli.