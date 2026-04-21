Franco Causio: "Grande Spalletti, senza punte aggredisce il secondo posto"

Per la Juventus è importante la Champions League poi secondo terza o quarta è uguale

A intervenire a Radio Bianconera è stato un ex juventino come Franco Causio, che è partito ovviamente dalla vittoria contro il Bologna:

"Provare per il secondo posto? I risultati stanno venendo, all'inizio c'era qualche difficoltà, Spalletti c'ha messo del suo, ha messo i pezzi a posto e la squadra si è ritrovata. Devo dire bravo a Luciano, che vince anche senza punte. Avesse almeno Vlahovic, sicuramente avrebbe anche qualche punto in più, ne sono sicuro. La società vuole la Champions, è l'importante, più del secondo posto".

E ha parlato poi ancora del tecnico di Certaldo: "Fosse arrivato prima? Per me avrebbe convinto anche Vlahovic. Io conosco Spalletti da Udine, so come lavora, sicuramente fosse arrivato prima, avrebbe qualche punto in più. Io dico che l'Inter è più forte, ha una rosa importante, Luciano non ha una squadra completa invece. Le manca qualcosa per essere lì a lottare per lo Scudetto. Con 2-3 acquisti di livello, se glieli prendono, lotterà per il campionato".

Poi sulla stella bianconera: "Yildiz deve fare il salto di qualità. E' ancora discontinuo per l'età, Montella ne parla bene e deve continuare a lavorare per crescere. Deve entrare più nei meccanismi del gioco e non isolarsi. Credo che pian piano tornerà a grandi livelli".

Mentre sul mercato che verrà, Causio ha detto: "Non so com'è la situazione Vlahovic, trovare un centravanti che fa tanti gol non è facile. Lui conosce l'ambiente, ora conosce Spalletti, che crede molto in lui. Credo si possa arrivare a un accordo per tenerlo. Ma se ha altre priorità o idee, allora nulla. Io credo che con Spalletti può fare bene".