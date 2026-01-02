Causio consiglia la Juventus: "Mercato? Openda e David non sono goleador"

La Juventus si appresta ad affrontare il Lecce, nel match in programma domani sera a Torino. L'ex bianconero Franco Causio nel corso dell'intervista rilasciata a Radio Bianconera ha analizzato il momento che sta vivendo la Signora, elogiando in particolare il lavoro svolto fino a qui dal tecnico Luciano Spalletti.

Queste le sue parole: "Non avevo dubbi, conoscendo Luciano dai tempi di Udine ho sempre avuto fiducia in lui. E' sempre stato uno che ha messo a posto le squadre. Ha sempre fatto molto bene, al di là della parentesi in Nazionale. Mi auguravo prendessero Spalletti, con il gioco che fa lui e la squadra che abbiamo era l'ideale. Ci ha messo poco a mettere a posto le cose. Se fanno qualche mossa giusta a gennaio, può rientrare nella lotta Scudetto. Essendo così equilibrato il campionato, ci può rientrare".

Sul mercato ha poi spiegato: "Penso che a centrocampo e in attacco dobbiamo aggiustare qualcosa. Sia Openda che David non hanno convinto, non so se rimarrà Vlahovic, anche se penso che non rinnovi. Openda e David non sono goleador purtroppo, non sono tipi alla Higuain, quindi qualcosa devi fare". Mentre su Yildiz ha detto: "La Juve deve vincere, quando metti quella maglia devi solo vincere. Devi capire che hai una responsabilità. E per me li ha gli attributi per vestire quella maglia. Ha margini di miglioramento pazzeschi, deve essere aiutato dalla società e dall'allenatore, ha tutto per fare bene. Può diventare un leader".