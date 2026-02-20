Causio sulla Juventus: "Deficit in ambito europeo. Preoccupante anche in ottica Italia al Mondiale"

Ai microfoni di Radio Bianconera durante RBN Café, è intervenuto l'ex Franco Causio per commentare il momento della squadra di Luciano Spalletti:

"Mi auguro che si passi il turno in Champions, ma la vedo molto difficile perché i loro giovani sanno giocare e noi abbiamo i nostri deficit in ambito europeo. Fuori dal confine si prendono ceffoni pazzeschi, bisogna guardare chi ha fatto meglio di noi in questi anni e prendere ispirazione. Anche in ottica Mondiale non è un buon segno per l’Italia, manca l’intensità, le italiane soffrono tecnicamente e fisicamente. Io sono innamorato del calcio inglese, giocano su un altro livello, troppo più veloci, qui siamo troppo conservativi, non ci sono più di 5 giocatori che saltano l’uomo in Serie A... Ci deve essere un cambiamento a livello strutturale, ci sono troppe sceneggiate, in Inghilterra si picchiano con rispetto. Caso Bastoni a parte, ogni partita ormai ha almeno una sceneggiata ingiustificata".

Proprio sul caso Bastoni:

"Qui da noi appena sfiori uno cade come un matto. Vogliamo cambiare qualcosa o bisogna continuare a vedere queste sceneggiate? Quando giocavo io, la prima cosa che mi dicevano era di avere un comportamento giusto in campo anche perché portavo la maglia azzurra. Ora tutto vedo, tranne questo. E non parlo solo di Bastoni, è una cosa generale. Serve il buon senso anche da parte di chi guida il nostro calcio. Non siamo messi tanto bene. Non mi ci riconosco per niente".

Su Vlahovic:

"Con un'altra dirigenza non si sarebbe arrivati a questo punto rispetto al discorso contratto. Bisogna vedere cosa chiede, se la società non può darglielo, inutile continuare con questi discorsi".